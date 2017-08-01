Агаларов: поле стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет превосходить требования ФИФА

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Агаларов: поле стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет превосходить требования ФИФАСпорт 1 августа, 16:50
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КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Поле стадиона "Калининград", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет соответствовать и даже превосходить требования Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение журналистам высказал Араз Агаларов, президент компании Crocus Group ("Крокус груп"), которая выступает в роли подрядчика на строительстве арены.
Стадион "Калининград" рассчитан на 35 тысяч зрителей, арена будет сдана до конца текущего года.
"К полям у ФИФА очень высокие требования. И здесь буквально все выполняется в плане дренажа, отопления, полива. И каждое мероприятие отслеживается. Я думаю, наше поле будет соответствовать всем стандартам и даже превосходить их", - сказал Агаларов.
"Поля к ЧМ должны быть в идеальном состоянии. Посев травы будет буквально через несколько дней", - добавил он.
Калининград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.