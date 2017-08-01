Агаларов: поле стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет превосходить требования ФИФА

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Поле стадиона "Калининград", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет соответствовать и даже превосходить требования Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение журналистам высказал Араз Агаларов, президент компании Crocus Group ("Крокус груп"), которая выступает в роли подрядчика на строительстве арены.

Стадион "Калининград" рассчитан на 35 тысяч зрителей, арена будет сдана до конца текущего года.

"К полям у ФИФА очень высокие требования. И здесь буквально все выполняется в плане дренажа, отопления, полива. И каждое мероприятие отслеживается. Я думаю, наше поле будет соответствовать всем стандартам и даже превосходить их", - сказал Агаларов.

"Поля к ЧМ должны быть в идеальном состоянии. Посев травы будет буквально через несколько дней", - добавил он.

Калининград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.