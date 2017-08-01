Алиханов: на территории вокруг стадиона ЧМ-2018 можно дальше развивать Калининград

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КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. На территории вокруг стадиона "Калининград", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, можно в дальнейшем развивать город. Об этом журналистам рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Во вторник в Калининград с инспекционным визитом прибыл вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко. Стадион "Калининград", расположенный на Октябрьском острове, рассчитан на 35 тысяч зрителей, арена будет сдана до конца текущего года. Стадион примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.
"Октябрьский остров - это огромная территория, 160 га, которую мы отвоевали у болотистой местности. На ней можно дальше строить и развивать наш замечательный город. В рамках подготовки к чемпионату мира создается много объектов - тренировочные площадки, туристическая инфраструктура, гостиницы, аэропорт", - сказал Алиханов.
Губернатор отдельно остановился на аэропорте Храброво, который находится в процессе реконструкции. "Первая очередь Храброво закончена, это абсолютно новый аэропорт, - подчеркнул Алиханов. - Конечно, ни в какое сравнение он не идет с тем, что было. Этим уже можно гордиться, это некое новое лицо".
"Особенно с учетом того, что в прошлом году туристический поток у нас вырос на 30 процентов, и динамика здесь позитивная", - добавил он.
"В рамках подготовки к чемпионату мира мы решили огромное количество задач, не только на уровне города, но и на уровне области", - сказал Алиханов в заключение.