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Россияне Стояновский и Ярзуткин проиграли итальянцам в матче ЧМ по пляжному волейболу

Спорт
1 августа, 17:48 UTC+3 ТАСС

Встреча группы K завершилась со счетом 2-1 (21:17, 20:22, 15:13) в пользу пары из Италии

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ТАСС, 1 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин уступили представителям Италии Паоло Николаи и Даниэле Лупо в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене.

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Встреча группы K завершилась со счетом 2-1 (21:17, 20:22, 15:13) в пользу итальянцев. На данный момент Стояновский и Ярзуткин занимают третье место в группе K, в активе россиян четыре очка после трех матчей. Позже во вторник в последней игре в группе встретятся представители Сьерра-Леоне Патрик Ломби и Абубакар Камара и австралийцы Кристофер Макхью и Дэмьен Шуманн.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.

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