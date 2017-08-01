FINA считает ЧМ по водным видам спорта в Будапеште лучшим в истории

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) признала чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште лучшим в своей истории. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску.

Чемпионат мира в венгерской столице прошел с 14 по 30 июля.

"Мы только что вернулись из Будапешта, где был проведен лучший чемпионат мира в нашей истории, - сказал Маркулеску. - Водные виды спорта продемонстрировали, что являются одними из лучших в мире, что стало возможным благодаря работе национальных федераций".

Со 2 по 3 августа Москва примет этап Кубка мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в СК "Олимпийский". "Хочу поблагодарить Москву за организацию этих соревнований", - отметил исполнительный директор FINA.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта. В активе россиян 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.