Улицы Казани могут украсить огромными букетами цветов к чемпионату мира по футболу

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КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Цветочные композиции в форме огромных букетов могут установить на улицах Казани к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин во время осмотра площадки "Цветочного фестиваля" в Казани.
"Одной из цветочных композиций, которую можно увидеть на фестивале, стал огромный букет. Идея пришлась мэру Казани по душе. Ильсур Метшин отметил, что подобные композиции могли бы украсить столицу Татарстана в следующем году, когда город примет чемпионат мира по футболу", - сообщает во вторник пресс-служба мэрии Казани.
По словам градоначальника, "обертку" таких букетов можно было бы раскрасить в цвета флагов стран-участниц мирового первенства.
Всего на площадке "Цветочного фестиваля" представлено 11 композиций, созданных силами специалистов ландшафтных фирм, питомников растений, предприятий жилищно-коммунальной сферы, строительного комплекса. Площадка фестиваля оборудована пешеходными дорожками, скамейками, урнами, гамаками. Здесь же установлены светящиеся бабочки, зеркальный лабиринт и декоративная стена с вечерней подсветкой для селфи.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.