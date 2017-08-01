FINA не против переноса этапа Кубка мира по плаванию из Москвы в Казань

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Москва и Казань имеют равные возможности для проведения этапа Кубка мира по плаванию, для Международной федерации плавания (ФИНА) не имеет значения, в каком городе будет проходить турнир. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску.

Со 2 по 3 августа Москва примет этап Кубка мира, который пройдет в СК "Олимпийский". 17 июля Казань была избрана столицей чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, в связи с чем, начиная со следующего года, российский этап КМ может переехать в столицу Татарстана.

"Казань в 2015 году провела фантастический чемпионат мира по водным видам спорта, однако решение о переносе Кубка мира должна принимать Всероссийская федерация плавания. Оба города великолепно для этого подходят, поэтому для ФИНА не имеет большого значения, какой из них примет этап. Мы уверены, что он в любом случае будет организован хорошо", - сказал Маркулеску.

Этап Кубка мира в Москве в этом году пройдет в 14-й раз подряд.