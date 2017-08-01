Пловец Морозов до Олимпиады-2020 не собирается пропускать важные международные старты

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, многократный призер чемпионатов мира по плаванию Владимир Морозов до Игр-2020 в Токио не намерен пропускать важные международные старты, включая чемпионаты Европы на короткой воде. Об этом 25-летний спортсмен рассказал ТАСС.

На завершившемся в воскресенье чемпионате мира в Будапеште Морозов завоевал бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м, в личных стартах он остался без медалей, став четвертым в финале на дистанции 50 м вольным стилем.

"Все три года буду принимать участие во всех стартах, пропускать ничего не планирую. На чемпионате мира я уже в седьмой или восьмой раз подряд стал четвертым, однако результат хороший, так что будем работать дальше. Сейчас я буду стараться как можно больше стартовать, соревноваться в хорошей конкуренции, что очень важно для спринтерских дистанций", - сказал Морозов.

Спортсмен примет участие в Кубке мира, первый из восьми этапов которого пройдет с 2 по 3 августа в Москве. Также в планах Морозова участие в чемпионате Европы на короткой воде в Копенгагене с 13 по 17 августа.