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Россиянки Бирлова и Макрогузова не вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

Спорт
1 августа, 19:16 UTC+3 ТАСС

В матче квалификационного этапа российские спортсменки проиграли паре из Кубы

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Екатерина Бирлова

Екатерина Бирлова

© EPA/JAVIER ETXEZARRETA

ТАСС, 1 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова уступили кубинской паре Лиди/Лейла в квалификационном турнире за выход в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:14, 21:19) в пользу кубинок.

Всего в чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.

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