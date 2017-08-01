Мутко: ремонтные работы в Москве будут завершены до ЧМ-2018

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КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы на улицах Москвы и основных магистралях города будут завершены до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Есть утвержденные протокольные маршруты. Все работы в Москве будут завершены до чемпионата мира. Нас интересуют "Лужники" и все, что вокруг них, - там все завершается. Работа по всем основным магистралям будет завершена уже в этом году", - рассказал вице-премьер.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи пройдут на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак".