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Мутко: ремонтные работы в Москве будут завершены до ЧМ-2018

Спорт
1 августа, 19:20 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 1, августа. /ТАСС

По словам вице-премьера РФ, работа по всем основным магистралям столицы будет завершена уже в этом году

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы на улицах Москвы и основных магистралях города будут завершены до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Есть утвержденные протокольные маршруты. Все работы в Москве будут завершены до чемпионата мира. Нас интересуют "Лужники" и все, что вокруг них, - там все завершается. Работа по всем основным магистралям будет завершена уже в этом году", - рассказал вице-премьер.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи пройдут на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак".

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