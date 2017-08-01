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Нургалиев: региональный центр спортивной гимнастики появится в Карелии в 2018 году

Спорт
1 августа, 19:41 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ отметил, что для Карелии спортивная гимнастика является одним из базовых видов спорта

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Рашид Нургалиев

Рашид Нургалиев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Региональный центр спортивной гимнастики появится в Петрозаводске летом 2018 года. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, который находится в столице Карелии по поручению председателя Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, секретаря Совбеза Николая Патрушева.

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"Сегодня на совещании мы обсуждали вопросы строительства регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске. Примерно в июле-августе следующего года у нас будет современный гимнастический спортивный комплекс", - сказал Нургалиев.

Он отметил, что для Карелии спортивная гимнастика является одним из базовых видов спорта. Представители республики неоднократно становились победителями и призерами международных, всесоюзных и всероссийских соревнований. При этом существовавшая до недавнего времени база СДЮШОР № 1 не соответствовала современным требованиям. В настоящее время отсутствуют необходимые условия для обучения детей и подготовки спортсменов", - уточнил Нургалиев.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ сказал, что ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов поддержал идею строительства в Петрозаводске регионального центра спортивной гимнастики. Совместно с федерацией подрядчиком была разработана проектная документация, предусматривающая помещения, необходимые для тренировок и выступлений (гимнастический зал с трибунами, зал хореографии и тренажерный зал).

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Технические возможности центра позволят организовать современный, результативный подготовительный процесс, проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования всероссийского уровня, отметил Нургалиев. По его словам, "уже есть договоренности с президентом Федерации спортивной гимнастики России... о том, что оборудование будет предоставлено международного уровня. На эти цели будет потрачено около 30 млн рублей".

Как сообщила пресс-служба карельского правительства, по инициативе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии на строительство в Петрозаводске центра спортивной гимнастики привлечены внебюджетные средства. "Деньги в сумме 130 млн рублей поступили от общероссийской общественной организации "Федерация спортивной гимнастики России" на счет Фонда "100-летие Республики Карелия", - отметили в пресс-службе. --0--лщ/бшт

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