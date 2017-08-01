Мутко: нетрезвым фанатам нужно будет создать достойные условия во время ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Футбольным болельщикам, которые могут перебрать алкоголя во время чемпионата мира 2018 года, необходимо создать достойные условия. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что в городах, которые примут матчи чемпионата мира, в обязательном порядке откроют вытрезвители.

"Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек, фанат, может перебрать [алкоголя]. Ему нужно достойное место", - сказал Мутко.

"В этом плане есть просьба МВД, создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал [алкоголя], ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем", - добавил вице-премьер.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.