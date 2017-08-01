Тренер: футболист "Балтики" Погребняк сломал ногу в матче со "Спартаком-2"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Нападающий калининградской "Балтики" Кирилл Погребняк получил перелом правой ноги в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским "Спартаком-2". Об этом на послематчевой пресс- конференции сообщил главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко.
Во вторник "Балтика" в гостях обыграла "Спартак-2" со счетом 2:0. На 45-й минуте матча Погребняк получил травму правой ноги в столкновении с вратарем соперника Владиславом Терешкиным. Врачи наложили форварду шину, после чего он покинул стадион в машине скорой помощи.
"Победа соперника заслуженная, при всем при этом огорчает травма Кирилла Погребняка, у него сложный перелом. Некоторым специалистам не нравится наша игра, пусть тогда на свои игры посмотрят, как их команды играют", - заявил Черевченко.
"Желаем скорейшего выздоровления Кириллу Погребняку, который получил тяжелую травму. В целом получились два разных тайма. В первом мы владели преимуществом, контролировали мяч, хоть и не создали много моментов, но имели много подходов. Во втором отрезке игры слабо сыграли в линии атаки и не смогли противостоять габаритным форвардам "Балтики", что сыграло ключевую роль", - рассказал, в свою очередь, главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько.
В турнирной таблице "Балтика" занимает второе место, набрав 13 очков, столько же в активе астраханского "Волгаря". "Спартак-2" с семью баллами расположился на десятом месте.