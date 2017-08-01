Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация бокса России провела рабочую встречу с промоутерами

Спорт
1 августа, 20:06 UTC+3 ТАСС

Встреча прошла впервые после включения профессионального бокса в реестр видов спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирилл Щекутьев

Кирилл Щекутьев

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Федерация бокса России провела рабочую встречу с промоутерами в Олимпийском комитете России. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Смотрите также
Александр Жуков (справа) и Никита Михалков (слева)

Жуков считает объединение бокса в РФ под эгидой одной федерации положительным изменением

Встреча прошла впервые после включения профессионального бокса в реестр видов спорта. Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР), руководителем которой был советский боксер Виктор Агеев. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров.

Смотрите также
Виктор Агеев

Агеев стал почетным президентом Федерации бокса России

Совещание, на которое были приглашены промоутеры со всей России, было посвящено обсуждению регламента взаимодействия в рамках единой федерации. В ходе встречи состоялся конструктивный диалог между обеими сторонами.

"Промоутеры - это важнейшие субъекты профессионального бокса. Такие встречи - все коллеги согласились - нужно проводить чаще", - сказал заместитель генерального секретаря Федерации бокса по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.

Отмечается, что по итогам встречи подобные совещания было решено сделать регулярными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребители НАТО осуществили перехват трех самолетов РФ над Балтикой
2
Захарова: увязка сокращения числа дипломатов США с оформлением виз не выдерживает критики
3
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Томске задержан мужчина, обезглавивший девушку
6
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама