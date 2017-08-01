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ТАСС, 1 августа. Федерация бокса России провела рабочую встречу с промоутерами в Олимпийском комитете России. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Встреча прошла впервые после включения профессионального бокса в реестр видов спорта. Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР), руководителем которой был советский боксер Виктор Агеев. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров.
Совещание, на которое были приглашены промоутеры со всей России, было посвящено обсуждению регламента взаимодействия в рамках единой федерации. В ходе встречи состоялся конструктивный диалог между обеими сторонами.
"Промоутеры - это важнейшие субъекты профессионального бокса. Такие встречи - все коллеги согласились - нужно проводить чаще", - сказал заместитель генерального секретаря Федерации бокса по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.
Отмечается, что по итогам встречи подобные совещания было решено сделать регулярными.