Лепсая: "Балтика" хотела бы сыграть в матче-открытии нового стадиона "Калининград"

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" с удовольствием сыграет в матче-открытии стадиона "Калининград" если будет принято соответствующее решение. Об этом ТАСС сообщил гендиректор калининградского клуба Тимур Лепсая.

Во вторник находящийся в Калининграде с инспекционным визитом вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, может открыться матчем ФНЛ с участием "Балтики".

"Нам бы хотелось сыграть, а дальше как будет, к сожалению или к счастью, не нам решать. Скажут сыграть - мы с удовольствием сыграем", - заявил Лепсая.

В турнирной таблице ФНЛ "Балтика" с 13 очками занимает второе место.

Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде строится на острове Октябрьский, вместимость арены - 35 тысяч мест. Генеральным подрядчиком строительства является компания "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта - 17 млрд 362 млн рублей. Арена будет сдана до конца текущего года. Стадион примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.