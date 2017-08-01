Лепсая: "Балтика" хотела бы сыграть в матче-открытии нового стадиона "Калининград"

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МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" с удовольствием сыграет в матче-открытии стадиона "Калининград" если будет принято соответствующее решение. Об этом ТАСС сообщил гендиректор калининградского клуба Тимур Лепсая.
Во вторник находящийся в Калининграде с инспекционным визитом вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, может открыться матчем ФНЛ с участием "Балтики".
"Нам бы хотелось сыграть, а дальше как будет, к сожалению или к счастью, не нам решать. Скажут сыграть - мы с удовольствием сыграем", - заявил Лепсая.
В турнирной таблице ФНЛ "Балтика" с 13 очками занимает второе место.
Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде строится на острове Октябрьский, вместимость арены - 35 тысяч мест. Генеральным подрядчиком строительства является компания "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта - 17 млрд 362 млн рублей. Арена будет сдана до конца текущего года. Стадион примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.