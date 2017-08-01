Лепсая: "Спартак-2" не создал "Балтике" больших проблем в матче ФНЛ

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты московского "Спартака-2" в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не смогли создать калининградской "Балтике" проблем. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая.

Во вторник калининградский клуб в гостях в матче 5-го тура ФНЛ обыграл московский "Спартак-2" со счетом 2:0.

"Я считаю, что мы контролировали ход встречи, где-то, может быть, в какой-то момент отдали инициативу, действовали на контратаках. В принципе, больших проблем "Спартак-2" нам не создал, мы даже упустили еще один-два хороших момента, но игрой и результатом довольны. У нас хорошая команда, боевитая, все стараются, отдаются полностью на поле. Не хочется сглазить, но пока все идет нормально", - отметил Лепсая.

По словам собеседника агентства, клуб может сделать несколько приобретений в связи с травмами нескольких футболистов. "Мы должны разобраться, насколько выбыли ребята - Погребняк, выбывший, видимо, надолго, и [Арсений] Логашов, который тоже был заменен из-за травмы. Поэтому будем смотреть, может быть и нужно будет добавить кого-то. Мы всегда ищем усиление только среди свободных агентов", - рассказал гендиректор клуба.

В турнирной таблице "Балтика" занимает второе место, набрав 13 очков, столько же в активе астраханского "Волгаря". "Спартак-2" с семью баллами расположился на десятом месте. В следующем туре калининградская команда 5 августа в гостях сыграет с курским "Авангардом".