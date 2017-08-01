Щекутьев: федерация бокса России и промоутеры обсудят новый регламент 14 августа

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Обсуждение нового регламента взаимодействия в рамках Федерации бокса России между представителями этой организации и промоутерских компаний пройдет 14 августа.

Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального секретаря Федерации бокса по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.

Во вторник Федерация бокса России провела рабочую встречу с промоутерами в Олимпийском комитете России. Встреча прошла впервые после включения профессионального бокса в реестр видов спорта. Совещание, на которое были приглашены промоутеры со всей России, было посвящено обсуждению регламента взаимодействия в рамках единой федерации.

"Сегодня на встрече были представители всех ведущих промоутерских организаций страны. Федерация презентовала новый регламент, по которому теперь будет жить профессиональный бокс. Всем промоутерам он был дан на ознакомление, 14 августа пройдет встреча, на которой мы соберем обратную реакцию, поймем, какое мнение сложилось, с чем согласны или не согласны, какие замечания, с которыми мы потом будем дальше работать. Встреча прошла конструктивно, позитивно, дальше работаем совместно, все хорошо", - сказал Щекутьев.

"Промоутеры - основные субъекты профессионального бокса, без которых никак нельзя работать, с которыми мы постоянно должны советоваться", - добавил он.

Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.