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"Салават Юлаев" победил "Торпедо" в матче Кубка губернатора Нижегородской области

Спорт
1 августа, 21:42 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу уфимского клуба

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Хоккеисты "Салавата Юлаева"

Хоккеисты "Салавата Юлаева"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над "Торпедо" из Нижнего Новгорода со счетом 3:0 в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею.

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В составе уфимцев отличились Максим Гончаров (4-я минута), Тему Хартикайнен (48), Денис Куляш (59).

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак" казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).

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