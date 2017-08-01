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Свищев: спортсмены РФ показали характер на Европейском юношеском фестивале в Венгрии

Спорт
1 августа, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Депутат Госдумы отметил выступление российских спортсменов, которые выиграли медальный зачет, несмотря на предшествующие соревнованиям попытки запретить им выступать под национальным флагом

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены, одержавшие победу в неофициальном медальном зачете на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Дьере (Венгрия), показали характер и продемонстрировали высокий уровень мастерства, несмотря на сложные условия, вызванные предшествующей соревнованиям попытке запретить им выступать под национальным флагом. Об этом заявил журналистам член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Российские юниоры выиграли общекомандный зачет на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который завершился 29 июля. Менее чем за месяц до начала фестиваля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выступила с заявлением, в котором отметила, что на этом фестивале молодые российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны. Данное заявление обосновывалось ассоциацией тем, что легкоатлетический турнир на фестивале проходит по правилам IAAF, которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации.

"Российские юниоры показали характер, продемонстрировав высокий уровень мастерства на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале", - подчеркнул Свищев. Он напомнил, что по необоснованному заявлению IAAF направил запрос в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), в котором указал на недопустимость применения подобных мер в отношении молодых спортсменов, отметив противоречия с действующими международными документами.

"Исполком Европейских олимпийских комитетов и все, кто участвовал в принятии данного решения, прислушались к высказанным мнениям, и наши молодые спортсмены выступали под российским флагом. Подобные меры ни в коей мере недопустимы в отношении детей. Дети не могут быть и вообще не должны становиться заложниками решений отдельных чиновников", - заявил парламентарий.

"Я очень рад, что наши юниоры показали высокие результаты. Ведь в ближайшем будущем эти спортсмены будут представлять Россию на взрослой Олимпиаде. Важно, чтобы они уже сейчас поняли, что соревноваться приходится в сложных условиях", - отметил Свищев, добавив, что "политика давно стала частью спорта, и с этим приходится мириться". "Считаю, что в подобных ситуациях необходимо работать на опережение, просчитывая возможные действия отдельных чиновников", - указал он.

Российские спортсмены одержали победу в медальном зачете, выиграв в общей сложности в Дьере 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых наград. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что правительство или Минспорта РФ обратится к регионам с предложением дополнительно поощрить их.

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