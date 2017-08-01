"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в матче предсезонного турнира

ТАСС, 1 августа. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал крупную победу над немецкой "Баварией" со счетом 3:0 в полуфинальном матче предсезонного турнира, который проходит в Германии.

Забитыми мячами отметились Садио Мане (7-я минута), Мохамед Салах (34) и Дэниэл Старридж (83).

В другом полуфинале испанский "Атлетико" обыграл итальянский "Наполи" - 2:1.

Матч за третье место и финал турнира пройдут в среду.