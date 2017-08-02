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Финал волейбольного Гран-при стартует в Китае без участия сборной России

Спорт
2 августа, 0:39 UTC+3 ТАСС

Российская команда не сумела пробиться в число шести сильнейших сборных по итогам предварительного раунда

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 2 августа. Финальный турнир волейбольного Гран-при стартует в среду в китайском Нанкине. Впервые с 2013 года за главный приз не будет бороться женская сборная России, которая на предварительной стадии одержала лишь три победы при шести поражениях.

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Гран-при по волейболу - главный коммерческий турнир среди женских сборных команд, аналог мужской Мировой лиги. На предварительной стадии в дивизионе I выступали 12 команд, которые провели по 12 матчей. Пять лучших - сборные Сербии, США, Бразилии, Нидерландов и Италии - получили путевки в финальный турнир, где к ним присоединилась команда Китая, выступавшая на предварительной стадии вне конкурса.

Шесть участников финала разбиты на две группы, матчи в которых пройдут 2-4 августа. В одной группе сыграют сборные Китая, Бразилии и Нидерландов, в другой - Сербии, США и Италии. 5 августа состоятся полуфиналы, куда выйдут по две лучшие команды из каждой группы, 6 августа - матч за третье место и финал.

Главными фаворитами турнира считаются олимпийские чемпионки из Китая, чемпионки мира из США и самая титулованная команда в истории Гран-при из Бразилии. Гран-при проходит с 1993 года, финалы чаще всего проводятся в Юго-Восточной Азии, где женский волейбол пользуется наибольшей популярностью. Бразильская сборная побеждала 11 раз, команда США - шесть. В 1997, 1999 и 2002 годах Гран-при выигрывали россиянки.

Всего в нынешнем Гран-при стартовали 32 сборные, которые были разбиты на три дивизиона. Победителем слабейшей группы 3 стала команда Венгрии, финал в группе 2 выиграла польская сборная.

Обновление перед чемпионатом Европы

Нынешний турнир команда России провела в заметно обновленном составе под руководством Владимира Кузюткина. Сначала россиянки проиграли три матча в китайском Куньшане - командам США, Италии и хозяйкам турнира. На домашнем этапе в Калининграде подопечным Кузюткина удалось одержать две победы - над командами Доминиканской республики и Бельгии, однако соперницам из Нидерландов они проиграли, потеряв шансы на выход в финал.

В заключительном туре в Гонконге сборная России сумела одержать еще одну победу - над хозяйками, которым участие в финале было гарантировано. Однако в матчах со сборными Сербии и Японии российская команда проиграла, впервые с 2013 года не попав в финальный турнир. При этом четыре года назад, как и на сей раз, главным турниром сезона для сборной России является чемпионат Европы, который в 2013 году она выиграла - впервые за 12 лет.

В 2015 году россиянки повторили этот успех, и на турнире, который пройдет в конце сентября в Азербайджане и Грузии, будут вновь защищать титул. Кроме того, 5-10 сентября сборная России выступит на представительном Большом кубке чемпионов в Японии, где среди соперниц будут команды Китая, Бразилии, США, Японии и Южной Кореи.

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