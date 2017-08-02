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"Миннесота" подписала с Гранлундом трехлетний контракт на $17 млн

Спорт
2 августа, 1:13 UTC+3 ТАСС

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 69 (26 шайб + 43 передачи) очков

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ТАСС, 2 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" заключил новое трехлетнее соглашение с финским форвардом Микаэлем Гранлундом. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

25-летний нападающий находился в статусе ограниченно свободного агента. По новому контракту он получит $17,25 млн.

Гранлунд был выбран "Миннесотой" на драфте 2010 года под общим девятым номером, за клуб выступает с сезона-2012/13. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 69 (26 шайб + 43 передачи) очков. Всего форвард провел за команду 321 матч и набрал 201 очко (57+144).

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