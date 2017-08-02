СМИ: "Зенит" договорился о трансфере футболиста "Эстудиантеса" Аскасибара

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ТАСС, 2 августа. Футбольный клуб "Зенит" достиг договоренности о переходе полузащитника аргентинского "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара. Об этом сообщает аргентинский портал Ole.
Отмечается, что российская сторона заплатит за 20-летнего аргентинца $10 млн. По данным портала, сделку уже одобрил президент "Эстудиантеса" Хуан Себастьян Верон, осталось лишь соблюсти формальности. Также сообщается, что Аскасибар в четверг не примет участия в матче Южноамериканского кубка против боливийского "Насьоналя".
Аскасибар может стать четвертым аргентинцем, перешедшим в "Зенит" в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили 21-летний нападающий Себастьян Дриусси из "Ривер Плейта", 23-летний полузащитник Леандро Паредес из итальянской "Ромы" и 21-летний защитник Эмануэль Маммана из французского "Лиона".
Аскасибар является воспитанником "Эстудиантеса", за основную команду стал выступать в 2016 году. В составе сборной Аргентины играл на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.