Турсунов обыграл Крюгера и вышел во второй круг турнира ATP в Вашингтоне

Турсунов обыграл Крюгера и вышел во второй круг турнира ATP в ВашингтонеСпорт 2 августа, 5:30
Bloomberg: Facebook разрабатывает устройство для разговоров по видеосвязиЭкономика и бизнес 2 августа, 3:48
"Известия": летчик Ярошенко просит журналистов газеты Guardian расследовать его делоПроисшествия 2 августа, 3:19
Bloomberg: российские миллиардеры с начала года разбогатели более чем на $10 млрдЭкономика и бизнес 2 августа, 3:06
Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с РоссиейМеждународная панорама 2 августа, 2:31
"Ъ": Памфилова выступила за перенос единого дня голосования на позднюю осень или веснуПолитика 2 августа, 1:26
Финал волейбольного Гран-при стартует в Китае без участия сборной РоссииСпорт 2 августа, 0:39
Карякин и Карлсен сыграют на шахматном супертурнире в американском Сент-ЛуисеСпорт 2 августа, 0:30
ЦСКА сыграет с АЕКом за путевку в стыковые матчи футбольной Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 0:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 августа. Россиянин Дмитрий Турсунов обыграл американца Митчелла Крюгера в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд - $2 млн).
34-летний россиянин, который попал на турнир по "специальному" рейтингу, победил соперника со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Встреча прерывалась на несколько часов из- за дождя.
Во втором круге Турсунов встретится с представителем Люксембурга Жилем Мюллером, "посеянным" на турнире под 11-м номером.
Ранее во второй круг вышел Даниил Медведев. Ему предстоит провести матч против хозяина корта Стива Джонсона (14).
Турнир в Вашингтоне завершится 6 августа.