Более 800 человек из 23 стран примут участие в забеге вокруг Эльбруса в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 2 августа. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Более 800 спортсменов и любителей активного отдыха зарегистрировались в качестве участников международных соревнований по трейлраннингу Elbrus World Race, который состоится в Кабардино-Балкарии (КБР) 3-5 августа в шестой раз. Из них более 50 спортсменов совершат забег по классическому маршруту вокруг Эльбруса, сообщил ТАСС директор соревнований Иван Кузьмин.

"На международные соревнования по трейлраннингу (дисциплина легкой атлетики, подразумевающая бег по природному рельефу, включает в себя элементы кросса и горного бега, в России развивается под эгидой Российской ассоциации трейлраннинга - прим. ТАСС) Elbrus World Race заявились 814 человек. Соревнования состоятся 3-5 августа в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика, подножье Эльбруса - прим. ТАСС)", - сказал Кузьмин.

По его словам, на соревнования приехали спортсмены из 23 стран, в том числе из США, Италии, Испании, Африки, Китая, Франции, Германии, Португалии, Швейцарии, Польши, ЮАР, Белоруссии, Ирландии.

"У нас есть звезды мирового уровня. Это, в первую очередь, россияне Екатерина и Дмитрий Митяевы. Дмитрий лидирует в Мировой серии скайраннинга (скоростное восхождение на гору - прим. ТАСС). Приехал легендарный француз Себастьян Шенье - мировая звезда, он принадлежит к тем людям, которые формировали облик мирового трейлраннинга", - уточнил собеседник агентства.

Тяжелые испытания и незабываемые впечатления

Туристический маршрут вокруг Эльбруса был популярен еще в советское время. Он включает четыре перевала с набором высоты до пяти тысяч метров. Туристы проходили его за 7-10 дней. Участники нынешних соревнований преодолевают сложный путь в горах, протяженностью в 112 км менее чем за сутки, рекорд прохождения принадлежит россиянам Якову Френклаху и Константину Иванову (18 часов 27 минут 27 секунд).

Участников забега ждут четыре перевала: Азау, Балкбаши, Северный Каракайский, Кыртыкауш. Самый высокий перевал - 3,7 тыс. метров.

"Есть классика, золотое кольцо вокруг Эльбруса. Маршрут от Верхнего Баксана идет через перевалы по долине Кыртык, выходит на север Эльбруса к источникам Джылы-Суу - поляна Эмануэля - Балык баши - затем уход на перевал Кольцевой... Нашим участникам предстоит пройти этот золотой маршрут, только немного удлиненный", - отметил Кузьмин.

На длинной дистанции спортсмены ориентируются при помощи спутниковых навигаторов и карт. Организаторы отказались от маркировки маршрута, потому что на больших высотах погодные условия меняются быстро и установленные на трассе вешки могут исчезнуть, а участники соревнований - заблудиться, рассчитывая на них. Остальные четыре дистанции промаркированы. Подготовлено два лагеря, куда бегуны уже отправили свои заброски (еда, одежда, прочие принадлежности).

"Гонка полуавтономная. Бегут атлеты исключительно командами от 2 до 4 человек в целях обеспечения безопасности", - добавил Кузьмин. Первый раз соревнования провели в 2012 году в тестовом режиме. Тогда дистанцию прошли семь человек, среди которых были американка и немец.

О дистанциях

На выбор у спортсменов будет пять дистанций, которые принесут им квалификационные очки. Самая длинная - Elbrus Mountain Race, забег вокруг Эльбруса, протяженностью 112 км, с набором высоты 5,070 тыс. метров. Длина трассы Elbrus Mountain Ultra составляет 59 км, набор высоты 4,010 тыс. метров, 46-километровая трасса Elbrus Mountain предполагает набор высоты до 3,060 тыс. метров. На четвертой трассе - Elbrus Trail спортсменов ждет путь в 34 км с набором высоты чуть более 2 тыс. метров, самой короткой дистанцией станет Elbrus11, длина трассы 11 км, набор высоты 1,84 тыс. метров.

Trail running буквально переводится как бег по тропе (trail - тропа). Организаторы соревнований выбирают достаточно сложный рельеф. Хороший трейл подразумевает набор высоты в несколько километров, броды, преодоление других естественных препятствий. Соревнования по трейлраннингу могут проводиться и в горах, и в пустынях, и в лесу.