Представитель Башкортостана Черемискин стал победителем Спартакиады в стрельбе из лука

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ТАСС, 2 августа. Представитель республики Башкортостан Станислав Черемискин стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Второе место занял бурятский спортсмен Санжи Халудоров. Бронзовым призером стал представитель Забайкальского края Алдар Бальжинимаев.
Соревнования по стрельбе из лука в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.