Талисман футбольного клуба "Урал" Шмель прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ

ТАСС, 2 августа. Талисман екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Шмель совершил прыжок с парашютом в честь Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Талисман совершил прыжок с высоты 2 тысячи метров.

"Урал" после трех туров чемпионата России занимает седьмое место с пятью очками. В четвертом туре 6 августа екатеринбургская команда сыграет в гостях с "Краснодаром".

Россия отмечает в среду 87-ю годовщину с момента создания ВДВ - мобильного резерва Верховного главнокомандующего Вооруженными силами. В России службу в "крылатой гвардии" прошли свыше 1 млн человек. Мероприятия по случаю Дня ВДВ пройдут по меньшей мере в 80 субъектах РФ и за рубежом. Так, в местах постоянной дислокации частей и соединений ВДВ будут проведены показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов, праздничные концерты и чествование ветеранов войск.