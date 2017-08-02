IAAF поселила российских легкоатлетов на ЧМ-2017 неподалеку от крепости Тауэр

ЛОНДОН, 2 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, участвующие в чемпионате мира в Лондоне, во время турнира будут жить в одном из официальных отелей, расположенных неподалеку от Тауэрского моста и крепости Тауэр. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете турнира.

Российские спортсмены, которые могут выступать на чемпионате мира только в нейтральном статусе, и сопровождающие их лица, чьи кандидатуры предварительно прошли согласование в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), во время соревнований будут проживать в одном из официальных отелей турнира, расположенных в Tower Bridge Cluster. В 200 метрах от отеля находится одна из главных достопримечательностей британской столицы - крепость Тауэр, которая за время своего существования была также дворцом, тюрьмой, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, обсерваторией и зоопарком.

Крепость Тауэр, основанная в 1066 году Вильгельмом I Завоевателем, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На мировом первенстве в Лондоне, которое стартует 4 августа, выступят 19 российских легкоатлетов, в числе которых два действующих чемпиона мира: бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина).