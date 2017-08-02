Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

IAAF поселила российских легкоатлетов на ЧМ-2017 неподалеку от крепости Тауэр

Спорт
2 августа, 9:49 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Российские спортсмены и сопровождающие их лица во время соревнований будут проживать в одном из официальных отелей турнира, расположенных в Tower Bridge Cluster

Поделиться
Материал из 1 страницы
Крепость Тауэр

Крепость Тауэр

© Станислав Красильников/ТАСС

ЛОНДОН, 2 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, участвующие в чемпионате мира в Лондоне, во время турнира будут жить в одном из официальных отелей, расположенных неподалеку от Тауэрского моста и крепости Тауэр. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете турнира.

Смотрите также
Аккредитация журналиста на ЧМ-2017 по легкой атлетике

Аккредитованные журналисты могут не скрывать принадлежность к РФ на ЧМ по легкой атлетике

Российские спортсмены, которые могут выступать на чемпионате мира только в нейтральном статусе, и сопровождающие их лица, чьи кандидатуры предварительно прошли согласование в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), во время соревнований будут проживать в одном из официальных отелей турнира, расположенных в Tower Bridge Cluster. В 200 метрах от отеля находится одна из главных достопримечательностей британской столицы - крепость Тауэр, которая за время своего существования была также дворцом, тюрьмой, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, обсерваторией и зоопарком.

Крепость Тауэр, основанная в 1066 году Вильгельмом I Завоевателем, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На мировом первенстве в Лондоне, которое стартует 4 августа, выступят 19 российских легкоатлетов, в числе которых два действующих чемпиона мира: бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина).

Смотрите также

Первые российские легкоатлеты прилетят в Лондон на ЧМ 2 августа

Российским легкоатлетам запрещено петь гимн в официальных гостиницах ЧМ в Лондоне

На пути в Лондон: легкоатлеты РФ проверили свои силы перед ЧМ на первенстве страны

Борзаковский: российские легкоатлеты подходят к чемпионату мира в хороших кондициях

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Дальнем Востоке из-за аварии без света оставались более 1,5 млн человек
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Артур Чилингаров: я надеюсь, скоро спор вокруг Арктики разрешится
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Иркутске скорая с пациентом сбила женщину на пешеходном переходе
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама