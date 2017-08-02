Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москвичка Моисеева стала победительницей Спартакиады в стрельбе из лука

Спорт
2 августа, 9:52 UTC+3 ТАСС

Соревнования по стрельбе из лука в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 августа. Москвичка Лилия Моисеева стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место заняла представительница Забайкальского края Туяна Будажапова. Бронзовым призером стала Екатерина Бирюкова из Рязанской области.

Соревнования по стрельбе из лука в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Дальнем Востоке из-за аварии без света оставались более 1,5 млн человек
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Артур Чилингаров: я надеюсь, скоро спор вокруг Арктики разрешится
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Иркутске скорая с пациентом сбила женщину на пешеходном переходе
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама