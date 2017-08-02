Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных готовится к сезону в паре с Шибневым

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире и бронзовый призер Игр в Сочи в танцах на льду фигуристка Елена Ильиных начала тренироваться в рамках подготовки к новому сезону в паре с Антоном Шибневым. Об этом ТАСС сообщила тренер Ильиных Елена Кустарова.

Ранее СМИ сообщали о том, что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру по состоянию здоровья. Однако Федерация фигурного катания на коньках России включила пару Ильиных / Жиганшин в резервный состав на сезон-2017/18.

"Ильиных тренируется с Шибневым. Еще месяца нет, как они катаются", - сказала Кустарова.

Олимпийские награды Ильиных завоевала в паре с Никитой Кацалаповым. Шибнев ранее выступал с Василисой Даванковой.