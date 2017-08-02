ПБК ЦСКА подарит чемпионкам мира среди девушек абонементы на все домашние матчи сезона

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МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА подарит баскетболисткам сборной России, выигравшим чемпионат мира среди девушек (до 19 лет), абонементы на все домашние матчи клуба в новом сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.
Россиянки стали чемпионками мира в воскресенье, обыграв в финале команду США со счетом 86:82.
"Чем больше красивых и талантливых девушек будет болеть за нашу команду, тем лучше, - сказал Ватутин. - Потому хочу официально пригласить всех героинь и героев чемпионата мира. Билеты на любой матч ЦСКА в следующем сезоне они получат совершенно бесплатно. Просим только девочек купить торт для Марии Вадеевой - именно Маша подбросила эту идею, написав ответ на наше поздравление в Twitter".
"Если серьезно, золото чемпионата мира, особенно добытое в финале против американок, очень дорого для всего российского баскетбола. Конечно, мы смотрели матчи, переживали за девчонок, ликовали с ними и со всей страной. Ждем их на наших играх, чемпионы должны держаться вместе", - добавил он.
Мария Вадеева была признана самым ценным игроком турнира.