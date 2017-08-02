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Валуев считает, что Мэйуэзер выиграет у Макгрегора в боксерском поединке

Спорт
2 августа, 12:13 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 2, августа. / ТАСС

Депутат Госдумы заявил, что не будет болеть за Макгрегора

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Николай Валуев

Николай Валуев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 2 августа. / ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший выиграет у ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Такое мнение он высказал на встрече с участниками всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

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Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьере

Участник форума на встрече с депутатами Госдумы от фракции "Единая Россия" попросил Валуева и Сергея Боярского, как людей, "неравнодушных к боксу", высказать свое мнение о предстоящем поединке и дать прогноз относительно его победителя.

"Мне приятно, что вы знаете о моем увлечении. Я буду болеть за Макгрегора, честно вам скажу", - ответил Боярский, добавив, что его кумиром на самом деле является Рой Джонс-младший. "Я горжусь, что он стал гражданином нашей страны", - подчеркнул депутат.

Со своей стороны Валуев заявил, что "не будет болеть за Макгрегора". "Я просто говорю, что выиграет Мэйуэзер", - сказал он.

О поединке

Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоевания чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.

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40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - 210 млн долларов.

На счету 28-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около 3 млн долларов.

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