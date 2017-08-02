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Источник: КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат трех игроков из одного клуба

Спорт
2 августа, 12:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По информации ТАСС, между клубами КХЛ обсуждалась возможность, по которой каждая команда может в предстоящем сезоне вывести из-под потолка зарплат не более двух хоккеистов

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обсудит на ближайшем заседании возможность выведения из-под потолка зарплат трех игроков из одного клуба, являющихся кандидатами в сборную России. Об этом ТАСС сообщили два источника, независимые друг от друга.

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"Вопрос по выводу из-под потолка зарплат трех игроков, кандидатов в сборную России, обсуждался в том числе и на заседании правления Федерации хоккея России. СКА вышел с таким предложением на совет директоров лиги. Из клуба в этот список входят Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Данный вопрос будет рассмотрен на совете директоров 8 августа", - сообщил один из источников.

После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено, что лига введет жесткий потолок зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 - 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей.

По информации ТАСС, между клубами КХЛ обсуждалась возможность, по которой каждая команда может в предстоящем сезоне вывести из-под потолка зарплат не более двух хоккеистов. Правило распространялось бы на потенциальных кандидатов в сборную России, которые перешли в клуб КХЛ из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или которых клуб смог удержать от перехода в североамериканскую лигу. Данная мера обусловлена интересами национальной команды, которой в феврале предстоит участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане.

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В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. При этом на Олимпиаде смогут выступить игроки, имеющие односторонние контракты с клубами Американской хоккейной лиги.

В начале июля 34-летний Ковальчук, у которого истек контракт с санкт-петербургским клубом, продлил соглашение со СКА еще на год. Контракт 39-летнего Дацюка с санкт- петербургским клубом истекает в конце сезона-2017/18. Оба игрока являются бронзовыми призерами Олимпиады-2002 и участниками четырех Игр (2002, 2006, 2010, 2014).

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