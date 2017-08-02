Величкин: КХЛ провела консультацию по дисквалификации Зарипова из-за допинга

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Медицинское управление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело консультации в связи с дисквалификацией игрока Даниса Зарипова на два года из-за употребления допинга. Об этом журналистам сообщил вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин.

На заседании обсуждалось дальнейшее взаимодействие и предоставление консультаций по обжалованию решения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Никаких решений не было, мы провели консультацию", - сказал Величкин.

КХЛ 25 июля сообщила о положительной допинг-пробе игрока в связи с чем он был дисквалифицирован на два года. Наказание Зарипова действует с 22 мая этого года. По данным газеты "Спорт-Экспресс", в организме игрока были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году он стал финалистом плей-офф КХЛ. В составе "Ак Барса" Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов.

Форвард перешел в нынешнее межсезонье из "Металлурга" в "Ак Барс", однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.