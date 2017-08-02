Судья: Cпартакиада учащихся России позволяет спортсменам набраться опыта

ТАСС, 2 августа. Спартакиада учащихся России дает спортсменам возможность получить соревновательный опыт. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал судья по стрельбе из лука Владимир Животкин.

"Есть не совсем сильные участники, но для этого и сделаны Спартакиады и любые соревнования, - сказал Живтокин. - Здесь участники могут набираться опыта и расти в профессиональном плане, нужно не бояться соперника и показывать свой лучший результат. То, что на тренировке они дома делают, это же надо и здесь продемонстрировать. Даже если спортсмен увеличит свой результат хотя бы на пять очков - это уже личная победа, значит, он не дрогнул внутри, значит, у него была мотивация".

Победителями в индивидуальных соревнованиях стали представитель Республики Башкортостан Станислав Черемискин и москвичка Лилия Моисеева. Сборная Москвы выиграла командные соревнования.

Соревнования по стрельбе из лука в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.