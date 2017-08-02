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Авербух не будет ставить программы танцорам на льду Ильиных и Шибневу

Спорт
2 августа, 13:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Хореограф считает, что новому дуэту в первом для себя сезоне будет практически невозможно составить конкуренцию двум ведущим парам страны

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Илья Авербух

Илья Авербух

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух консультировал новый дуэт Елена Ильиных/Антон Шибнев, постановщиком программ для фигуристов он не будет. Об этом ТАСС сообщил сам хореограф.

Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире и бронзовый призер Игр в Сочи в танцах на льду Ильиных встала в пару с новым партнером, к новому сезону она готовится с Шибневым.

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"Пара получилась достаточно красивой, ребята смотрятся друг с другом хорошо, но говорить о ее перспективах надо будет позже, поскольку сейчас они должны притереться друг к другу. Они приезжали ко мне в Сочи, однако я не ставил им программы, лишь консультировал во время нескольких тренировок, делал поправки. Так что постановщиком их программ я не являюсь", - сказал Авербух.

Собеседник агентства считает, что новому дуэту в первом для себя сезоне будет практически невозможно составить конкуренцию двум ведущим парам страны. "Сейчас нельзя говорить о том, что у нас появляются новые лидеры команды, у нас они уже есть - это Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин. Ребята могут побороться за третье место с рядом пар, но им еще надо пройти достаточно длинный путь, прежде чем стать той парой, которая может претендовать на высокие места", - отметил он.

Федерация фигурного катания на коньках России официально пока не зарегистрировала новую пару, в резервном составе на сезон-2017/18 Ильиных числится вместе со своим бывшим партнером Русланом Жиганшиным.

Олимпийские награды Ильиных завоевала в паре с Никитой Кацалаповым. Шибнев ранее выступал с Василисой Даванковой.

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