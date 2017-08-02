Игровая майка с прощального матча футболиста Тотти запущена в космос

ТАСС, 2 августа. Игровая майка с прощального матча бывшего футболиста итальянской "Ромы" Франческо Тотти отправлена в космос. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.

La maglia di @Totti è nello spazio con Vega: grazie @Avio_Group! ❤️#ASRoma #Totti



➡️ https://t.co/9LzM4uTznA pic.twitter.com/nPXm7QJgih — AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2017

40-летний Тотти провел последний матч за "Рому" 28 мая против команды "Дженоа" в чемпионате Италии. 17 июля итальянец подтвердил, что займет должность директора "Ромы".

Ракета "Вега" была запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане во вторник. Таким образом в клубе решили подчеркнуть исключительность Тотти, проведшего всю игровую карьеру в "Роме".

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой", в составе которой он провел 25 лет, Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.

Во всех турнирах за римский клуб Тотти провел 786 матчей и забил 307 мячей. В составе сборной Италии он сыграл 58 встреч и забил девять мячей.