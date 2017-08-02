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ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допинг

Спорт
2 августа, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

В список попали Иван Худяков, Зиля Гарипова, Екатерина Досейкина, Любовь Харламова, Виктория Гурова и Юлия Смирнова

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© AP Photo/Felipe Dana, File

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о дисквалификации шестерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В список попали Иван Худяков (400 м с барьерами), Зиля Гарипова (спортивная ходьба), Екатерина Досейкина (бег на 1500 м), Любовь Харламова (бег на 3000 м с препятствиями), Виктория Гурова (тройной прыжок) и Юлия Смирнова (бег на длинные дистанции).

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Как отмечает пресс-служба ВФЛА, Худяков, Гарипова, Досейкина и Харламова были дисквалифицированы в соответствии с документами, полученными из Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение, вынесенные дисциплинарным антидопинговым комитетом, были утверждены на президиуме ВФЛА 28 июля. Худяков дисквалифицирован на четыре года - с 19 апреля 2017 года (в пробе спортсмена обнаружен мельдоний), Гарипова - на один год с 12 октября 2016 (фуросемид), Досейкина - на четыре года с 1 декабря 2016 года с аннулированием результатов с 5 августа 2015 года по 21 ноября 2016 года (использование запрещенной субстанции или запрещенного метода), Харламова (Иванова) - на два года с 15 июня 2017 года по 14 июня 2019 года, аннулированию подлежат все результаты начиная с 27 июля 2010 года (попытка применения запрещенной субстанции или запрещенного метода).

Гурова (Валюкевич) дисквалифицирована на основании документов, полученных из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсменка подписала форму признания санкций IAAF, добровольное признание ратифицировано дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА. В результате повторной проверки пробы спортсменки, отобранной на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, была обнаружена запрещенная в спорте субстанция - дегидрохлорметилтестостерон. Спортсменка дисквалифицирована на два года с даты временного отстранения - 6 января 2017 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, достигнутые в период с 5 августа 2012 года до 4 августа 2014 года.

Смирнова решением Французского антидопингового агентства дисквалифицирована на четыре года с 1 июня 2016 года - даты начала временного отстранения. В пробе спортсменки, отобранной в рамках соревновательного допинг-контроля 12 июля 2015 года, обнаружен фуросемид.

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