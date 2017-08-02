Минспорт: около 20% тренеров в России не имеют высшего профильного образования

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 20% тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, не имеют высшего профильного образования. Такую статистику на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту привел директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

Заседание состоялось в среду в здании Совета Федерации.

"По государственной статистической отчетности, доля тренеров, работающих в организациях спортивной подготовки с высшим профессиональным образованием в области физической культуры и спорта составляет порядка 70% от штатной численности, со средним образованием - порядка 10%, около 20% специалистов не имеют профильного образования. Исходя из этого, необходимы новые образовательные составы в сфере физической культуры и спорта", - отметил Морозов.

"Распространение образовательных программ среди непрофильных вузов приводит к тому, что под наименованием "профильная спортивная подготовка" реализуются программы, не ориентированные на вид спорта, то есть выпускающийся тренер не имеет специализации по какому-либо виду спорта. Здесь необходима модернизация на направление специалиста, чтобы на выходе мы получали профильного тренера, как это было раньше", - добавил он.

По словам Морозова, в России существует тенденция старения тренерских кадров. "В этом направлении есть перекос - либо это молодые тренеры, которые сумели поработать с опытными специалистами и которые пытаются перенять все лучшее из устоявшихся программ и программ современности, либо тренеры, которым за 60 лет. Не в обиду им будет сказано, такие специалисты зачастую используют старые наработки, которые основаны на других принципах и с другим обеспечением, в том числе, к сожалению, и фармакологическом. Устоявшиеся программы должны подкрепляться новыми методиками и технологиями", - отметил чиновник.