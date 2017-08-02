Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минспорт РФ намерен создать единую базу тренеров с информацией о повышении их квалификации

Спорт
2 августа, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Система оплаты труда специалистов в области физической культуры и спорта уже претерпевает уравнивание между регионами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Создание единой базы российских тренеров с информацией о том, где и когда они проходили переаттестацию, поможет сохранить перспективных специалистов. Об этом на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту заявил директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

Заседание состоялось в среду в здании Совета Федерации.

Смотрите также
Алексей Морозов

Минспорт: около 20% тренеров в России не имеют высшего профильного образования

"Видится перспективной идея о создании единой базы тренеров, где можно посмотреть и посчитать, когда они проходили переаттестацию. Без этого инструментария мы будем терять перспективных специалистов. Требуется создание отраслевого совета профессиональной квалификации, организации независимой оценки квалификации специалистов в области", - сообщил Морозов.

"В этом плане необходимо затрагивать область дополнительного образования и повышения квалификации. Минспорт уже охватывает верхний слой тренерских кадров, то есть специалистов национальной сборной, которые проходят необходимую переподготовку. За пять лет в 23 подведомственных организациях прошли обучение 3500 человек. Мы хотим распространить эту практику и охватить организации спортивной подготовки", - добавил он.

Как отметил Морозов, система оплаты труда специалистов в области физической культуры и спорта уже претерпевает уравнивание между регионами. "Также необходимо сделать единые рекомендации по установлению на федеральном и местном уровнях системы оплаты труда. Не менее важным инструментом является соглашение между Минспортом и профсоюзом работников сферы физической культуры и спорта о нормированности часов занятости специалистов. Мы стремимся к единому стандарту и в этом отношении", - рассказал чиновник.

В рамках заседания было отмечено, что проблема диспропорции заработных плат тренеров и специалистов в различных регионах России будет решена с помощью субсидий. В следующем году на это будет выделено 250 миллионов рублей, а вся целевая статья, по прогнозам, потребует суммы в 850 миллионов рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
2
В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе
3
В Москве задержан подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ
4
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
5
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
6
Глава Росгвардии отметил грубые нарушения при конвоировании членов банды GTA в суде
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама