Опору ЛЭП высотой 25 метров в виде волка Забиваки построят к ЧМ в Калининградской области

ТАСС, 2 августа. Компания "Россети" построит в Калининградской области опору линии электропередачи (ЛЭП) в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили в пресс-службе компании, высота ЛЭП, изображающей волка Забиваку, составит 25 метров.

"Объявлено об установке в регионе специальной тематической опоры высоковольтной линии электропередачи в виде талисмана предстоящего чемпионата мира - волка Забиваки. Опора будет изготовлена по индивидуальному проекту. Высота конструкции составит 25 м, ширина - 19,7 м", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что опора будет установлена дочерней компанией "Россетей" - "Янтарьэнерго". "Опору установят на Приморском кольце, по дорогам в города-курорты области - Зеленоградск и Светлогорск. ЛЭП будет включена в линию, которая обеспечивает электроэнергией аэропорт Храброво", - отметили в компании.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.