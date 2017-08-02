Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КДК РФС оштрафовал "Арсенал" на 20 тысяч рублей на неправильный выход игроков из автобуса

Спорт
2 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики тульского "Арсенала"

Болельщики тульского "Арсенала"

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский "Арсенал" на 20 тысяч рублей за неправильный выход игроков команды из автобуса перед матчем чемпионата страны с "Рубином". Об этом сообщил на пресс-конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Смотрите также

"Арсенал" попросил РФПЛ скорректировать регламент в вопросе выхода игроков из автобуса

Встреча прошла 29 июля в Казани и завершилась победой "Рубина" (2:1).

"Игроки "Арсенала" по приезде на игру выходили из автобуса через заднюю и переднюю дверь. Речь идет о нарушении технического регламента - игроки должны выходить через переднюю дверь с интервалом 3-5 секунд. "Арсенал" оштрафован на 20 тысяч", - сообщил Григорьянц.

"С 1 по 17-ю минуты на табло не отображались логотип чемпионата и текущий счет, а также весь первый тайм не работал таймер. Это нарушение регламента чемпионата. "Рубин" оштрафован на 10 тысяч рублей", - также сообщил он.

Смотрите также
Футболисты тульского "Арсенала"

КДК РФС вновь рассмотрит неправильный выход игроков "Арсенала" из автобуса

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

На прошлой неделе за аналогичное нарушение перед матчем со "СКА-Хабаровском" (1:0) тульский клуб был оштрафован на 10 тысяч рублей - как указано в техническом регламенте чемпионата РФПЛ сезона-2017/18, по прибытии на стадион игроки должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд, а футболисты "Арсенала" выходили из всех дверей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
2
В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе
3
В Москве задержан подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ
4
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
5
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
6
Глава Росгвардии отметил грубые нарушения при конвоировании членов банды GTA в суде
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама