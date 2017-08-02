КДК РФС дисквалифицировал тренера Юрана на четыре игры за агрессию в отношении судьи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на четыре матча главного тренера "Зоркого" Сергея Юрана за агрессию в отношении судьи во время матча с "Сатурном". Об этом сообщил на пресс- конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) состоялась 27 июля и завершилась победой "Сатурна" со счетом 1:0. На протяжении игры Юран покидал пределы технической зоны, в перерыве зашел в судейскую, где выразил недовольство работой арбитров матча, а в одном из эпизодов во время игры попал мячом в помощника судьи.

"Юран действительно ходил в судейскую в перерыве, мы посчитали, что это просчет службы безопасности. Во второй раз, после матча он зашел в судейскую уже по приглашению арбитра. Что касается удара мячом в судью, в регламенте написано, что мяч является у нас продолжением руки или ноги. За агрессивное поведение Юрана в отношении официальных лиц матча тренер дисквалифицирован на четыре матча первенства", - сообщил Григорьянц.