Главный тренер ФК "Кубань" Калешин дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча главного тренера "Кубани" Евгения Калешина за оскорбление судьи во время матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с санкт-петербургским "Динамо". Об этом сообщил на пресс-конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча прошла 30 июля и завершилась со счетом 2:2.

"Калешин в конце матча оскорбил бригаду судей нецензурным выражением. Он дисквалифицирован на два матча ФНЛ и оштрафован на 20 тысяч рублей", - сообщил Григорьянц.

"Также игрок "Кубани" Сергей Бендзь после удаления за две желтые карточки на 83-й минуте ударом ноги разбил дверь в раздевалке "Кубани". За неспортивное поведение он оштрафован на 10 тысяч рублей", - также сообщил глава КДК.