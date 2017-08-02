Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Амкар" оштрафован за отсутствие нужного количества кресел на стадионе

Спорт
2 августа, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован на 20 тысяч рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал пермский "Амкар" за отсутствие необходимого количества кресел на домашнем стадионе во время матча чемпионата страны с "Ростовом". Об этом сообщил на пресс-конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Смотрите также
Болельщики "Тосно"

КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче "Тосно" - "Зенит"

Встреча прошла в Перми 30 июля и завершилась победой "Ростова" со счетом 1:0.

"В гостевом секторе стадиона отсутствовали три ряда сидений. Это нарушение регламента чемпионата, "Амкар" оштрафован на 10 тысяч рублей", - сообщил Григорьянц. "Также главный тренер "Ростова" Леонид Кучук за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован на 20 тысяч, это второй случай", - добавил он.

По итогам матча "Спартак" - "Краснодар" (2:0) красно- белые оштрафованы на 20 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и на 20 тысяч за скандирование оскорбительных выражений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
2
Трамп подписал закон о санкциях против России
3
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%
6
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
7
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама