ФК "Амкар" оштрафован за отсутствие нужного количества кресел на стадионе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал пермский "Амкар" за отсутствие необходимого количества кресел на домашнем стадионе во время матча чемпионата страны с "Ростовом". Об этом сообщил на пресс-конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча прошла в Перми 30 июля и завершилась победой "Ростова" со счетом 1:0.

"В гостевом секторе стадиона отсутствовали три ряда сидений. Это нарушение регламента чемпионата, "Амкар" оштрафован на 10 тысяч рублей", - сообщил Григорьянц. "Также главный тренер "Ростова" Леонид Кучук за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован на 20 тысяч, это второй случай", - добавил он.

По итогам матча "Спартак" - "Краснодар" (2:0) красно- белые оштрафованы на 20 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и на 20 тысяч за скандирование оскорбительных выражений.