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Месси пожелал Неймару удачи на новом этапе карьеры

Спорт
2 августа, 16:45 UTC+3 ТАСС

Каталонцы требуют от бразильца и его новой команды (ПСЖ) полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока - €222 млн

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Лионель Месси и Неймар

Лионель Месси и Неймар

© EPA/JORGE ZAPATA

ТАСС, 2 августа. Форвард "Барселоны" Лионель Месси пожелал бразильскому одноклубнику Неймару удачи на новом этапе карьеры. Об этом аргентинец написал на своей странице в Instagram.

В среду Неймар уведомил "Барселону" о желании покинуть клуб. В свою очередь, каталонцы требуют от бразильца и его новой команды (ПСЖ) полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока - €222 млн. В случае осуществления данный переход станет самым дорогим в истории футбола.

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

"Я с огромным удовольствием играл с тобой все эти годы. Мой друг, желаю тебе удачи на новом этапе жизни", - написал Месси.

В настоящее время самым дорогим футболистом является французский полузащитник Поль Погба, который перешел из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" в августе 2016 года за €105 млн. В тройку списка также входят трансферы валлийского полузащитника Гарета Бэйла из английского "Тоттенхэма" в испанский "Реал" (€101 млн) и Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" (€94 млн).

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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