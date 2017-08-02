Шевченко: FIVB утвердит новый формат турниров с участием сборных 16 августа

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) утвердит новый формат проведения мужской Мировой лиги и женского Гран-при, а также их новое название "Новая волейбольная лига" 16 августа в Лозанне. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
В нынешнем сезоне в первом дивизионе мужской Мировой лиги и женского Гран-при играли 12 сборных. Победитель определялся в "Финале шести", куда отбирались пять лучших команд и хозяин турнира. Победителем Мировой лиги этого года стала сборная Франции. Ранее СМИ сообщили о создании "Новой волейбольной лиги", которая объединит мужской и женский турниры.
"Календарь соревнований уже утвержден, а 16 августа на совещании в Лозанне будут утверждены окончательные детали: количество заявочных игроков, количество сыгранных матчей, переезды, перелеты, названия. Таких деталей немало", - рассказал Шевченко.
По его мнению, FIVB принимает своевременные решения. "К Мировой лиге есть некоторые вопросы, в основном, от сборных, которые обладают сильным чемпионатом. Мировая федерация прислушивается и производит своевременные изменения", - отметил Шевченко.