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"Автомобилист" победил новокузнецкий "Металлург" в Кубке губернатора Нижегородской области

Спорт
2 августа, 17:32 UTC+3 ТАСС

Встреча, прошедшая в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный", завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 2 августа. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:1 одержал победу над новокузнецким "Металлургом" в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Торченюк (37-я минута), Артем Гареев (39) и Евгений Чесалин (59). Единственная шайба "Металлурга" в активе Юрая Майдана (54).

"Автомобилист" набрал четыре очка в двух матчах и вышел на первое место в таблице. "Металлург" потерпел второе поражение и расположился на последней шестой позиции.

В следующем матче 3 августа екатеринбургский клуб сыграет с московским "Спартаком". "Металлург" днем позже встретится с нижегородским "Торпедо".

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).

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