Сергей Корниленко прочитал стихотворение Сергея Есенина в рамках проекта "Лирика футбола"

Welcome2018·com/YouTube

ТАСС, 2 августа. Портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил очередную серию проекта "Лирика футбола", в рамках которого игроки российских футбольных клубов читают свои любимые стихотворения.

Героем седьмого ролика стал бывший нападающий сборной Белоруссии Сергей Корниленко, выступающий за самарские "Крылья Советов". Форвард прочитал стихотворение Сергея Есенина "Мои мечты".

Ролики публикуются на официальных каналах портала Welcome2018.com в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, "Одноклассники" и Youtube.

Ранее героями проекта стали защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий (Сергей Есенин, "Береза"), полузащитник самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров (Александр Пушкин, "Поэт"), капитан московского "Спартака" Денис Глушаков (Владимир Маяковский, "Послушайте!"), лучший молодой игрок чемпионата России сезона-2016/17 нападающий ЦСКА Федор Чалов (Иван Бунин, "Детство"), лучший бомбардир чемпионата России-2016/17 Федор Смолов (Анна Ахматова, "Уединение") и полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов (стихотворение Эдуарда Асадова "Когда мне встречается в людях дурное...").

Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города-организаторы чемпионата мира по футболу в России. Сайт предоставляет болельщикам справочную информацию для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, историей, спортивными рекордами, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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