Россиянин Пригода выиграл этап КМ в Москве в плавании на 200 м брассом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода стал первым на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве. Он показал время 2 минуты 2,16 секунды.

Вторым финишировал белорус Илья Шиманович (2.03,71). Третье место занял российский пловец Антон Чупков (2.04,08), который является чемпионом мира 2017 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на этой дистанции.

Пригода является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в Будапеште в плавании на 100 метров брассом и комбинированной эстафете 4х100 м.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.