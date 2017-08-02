Чемпионы ОИ-2016 Мудранов и Халмурзаев выступят на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев выступят в составе сборной России на чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Будапеште. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В мужскую сборную, состав которой не должен превышать девять спортсменов, вошли Мудранов (60 кг), Михаил Пуляев (66 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (73 кг), Халмурзаев и Алан Хубецов (81 кг), Хусен Халмурзаев (90 кг), Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (100 кг). За женскую команду выступят Ирина Долгова и Сабина Гилязова (48 кг), бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина и Алеся Кузнецова (52 кг), Ирина Заблудина (57 кг), Екатерина Валькова и Дарья Давыдова (63 кг), Алена Прокопенко (70 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).

В рамках чемпионата мира впервые пройдет командный турнир в формате, в котором он дебютирует на Олимпиаде в Токио-2020. Страны будут представлены смешанными сборными по три мужчины и женщины в весовых категориях 57, 70 и свыше 70 кг и 73, 90 и свыше 90 кг соответственно.

Призовой фонд турнира будет рекордным - порядка $1 млн, который будет распределен между победителями и призерами индивидуального турнира - $798 тыс., и командного - $200 тыс. Также за победу на чемпионате спортсмены смогут заработать 2000 очков в рейтинге Международной федерации дзюдо, за серебряную награду - 1400, за бронзовую - 1000.

На последнем чемпионате мира, который проходил в 2015 году в Астане, россияне завоевали два серебра - их обладателями стали Пуляев и Денисов, выступавший тогда в весе 90 кг, россиянки завоевали бронзу в командном турнире.

Чемпионат мира пройдет в Будапеште на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.